Ergonomisch en licht strijkijzer van 1,2 kg

Dankzij het ergonomische ontwerp van het strijkijzer kunt u comfortabel strijken en belast u uw pols minder. De oplopende handgreep zorgt voor een natuurlijke positie, waardoor u uw pols minder belast tijdens het strijken. Het ontwerp van het strijkijzer voorkomt ook dat u steeds dezelfde beweging maakt wanneer u het strijkijzer op zijn achterkant zet. Het geringe gewicht van slechts 1,2 kg garandeert optimaal strijkgemak.