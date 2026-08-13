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Niet meer leverbaar
GC6450
Draagvergrendeling
METAL
Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. De unieke technologie in een Philips-strijkijzer met stoomgenerator genereert krachtige stoom waardoor u eenvoudiger, beter en sneller kunt strijken.
Dankzij het ergonomische ontwerp van het strijkijzer kunt u comfortabel strijken en belast u uw pols minder. De oplopende handgreep zorgt voor een natuurlijke positie, waardoor u uw pols minder belast tijdens het strijken. Het ontwerp van het strijkijzer voorkomt ook dat u steeds dezelfde beweging maakt wanneer u het strijkijzer op zijn achterkant zet. Het geringe gewicht van slechts 1,2 kg garandeert optimaal strijkgemak.
Met stoomdruk strijkt u dubbel zo snel. Omdat de stoom onder druk staat, dringt deze tot diep in de vezels door. Zelfs de moeilijkste stoffen strijkt u snel en moeiteloos glad.
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