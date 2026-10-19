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        Niet meer leverbaar

        USB-flashdrive

        FM64FD170B/00

        Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!

        Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. De kleurrijke MOTION-editie van de Philips USB-flashdrive maakt het opslaan en delen van bestanden, foto's en muziek gemakkelijk en betaalbaar.

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        Bestanden uitwisselen in een handomdraai!

        Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!

        • 64 GB

        • Motion-editie 2.0

        Eenvoudig te openen en gebruiksvriendelijke verpakking

        De markeringen en perforatie op de verpakking geven aan hoe u de verpakking het best kunt openen en u uw USB-stick gemakkelijk eruit kunt halen.

        De activiteitsindicator gaat branden als er bestanden worden gekopieerd.

        De LED-indicator laat zien wanneer de drive op juiste wijze is aangesloten en werkt. Het licht pulseert sneller bij het kopiëren van of naar het geheugen.

        Snelle gegevensoverdracht met high-speed USB 2.0

        Als u grote multimediabestanden kopieert van of naar de harde schijf van uw computer, vermindert een gegevensoverdracht met hoge snelheid de vervelende wachttijd aanzienlijk.

        Technische specificaties

        Handleidingen en documentatie

        Lokale reclamefolder

        • PDF bestand, 146.1 kB
        • 21 July 2026

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