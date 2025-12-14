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Niet meer leverbaar

USB-flashdrive

FM51FD001B/00

1

| (1) Beoordeling

Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!

Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. De Philips SSD maakt het opslaan en delen van bestanden, foto's en muziek gemakkelijk en betaalbaar.

Bekijk alle voordelen

Bestanden uitwisselen in een handomdraai!

Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!

  • 512 GB

  • Vivid-editie 3.0

Trendy USB-stick dankzij kleurrijk ontwerp

Kies uw eigen trendy kleur, zoals kanariegeel, gelatineroze, ultravioletpaars, absintgroen, elektrisch blauw of warm oranje, en beleef nog meer plezier aan het dagelijks opslaan en delen van uw gegevens

Beschermende kap die voor uw gemak geïntegreerd is

Verlies nooit meer de kap van uw USB-stick! De beschermende kap is geïntegreerd in het productontwerp, waardoor deze altijd op de USB-stick bevestigd blijft. Om deze Plug & Play USB-stick te gebruiken, draait u de kap naar achteren en sluit u de stick aan. Gemakkelijker kan niet!

Eenvoudig te openen en gebruiksvriendelijke verpakking

De markeringen en perforatie op de verpakking geven aan hoe u de verpakking het best kunt openen en u uw USB-stick gemakkelijk eruit kunt halen.

Technische specificaties

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Recensies

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1.0

van 5

1

Beoordeling

5
4
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2

14/12/2025

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

USB-Stick

Der schlechteste USB-Stick, den ich jemals gekauft habe!

Deze review is gemaakt voor FM51FD001B USB-Stick

Datum gebruik 2025-11-14

Deze review is gemaakt voor FM51FD001B USB-Stick

Datum gebruik 2025-11-14

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