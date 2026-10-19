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Niet meer leverbaar
FM32FD180D/00
Klein, licht en overal te gebruiken
Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. De kleurrijke STAR-editie van de Philips USB-flashdrive maakt het opslaan en delen van bestanden, foto's en muziek gemakkelijk en betaalbaar.
32 GB
Star-editie 2.0
2 stuks
De LED-indicator laat zien wanneer de drive op juiste wijze is aangesloten en werkt. Het licht pulseert sneller bij het kopiëren van of naar het geheugen.
Verlies nooit meer de kap van uw USB-stick! De beschermende kap is geïntegreerd in het productontwerp, waardoor deze altijd op de USB-stick bevestigd blijft. Om deze Plug & Play USB-stick te gebruiken, draait u de kap naar achteren en sluit u de stick aan. Gemakkelijker kan niet!
De markeringen en perforatie op de verpakking geven aan hoe u de verpakking het best kunt openen en u uw USB-stick gemakkelijk eruit kunt halen.