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Niet meer leverbaar
FM32FD170D/00
Klein, licht en overal te gebruiken
Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. De kleurrijke MOTION-editie van de Philips USB-flashdrive maakt het opslaan en delen van bestanden, foto's en muziek gemakkelijk en betaalbaar.
32 GB
Motion-editie 2.0
2 stuks
Als u grote multimediabestanden kopieert van of naar de harde schijf van uw computer, vermindert een gegevensoverdracht met hoge snelheid de vervelende wachttijd aanzienlijk.
De markeringen en perforatie op de verpakking geven aan hoe u de verpakking het best kunt openen en u uw USB-stick gemakkelijk eruit kunt halen.
Kies uw eigen trendy kleur, zoals snoeproze, ultraviolet, absintgroen of elektrisch blauw, en beleef nog meer plezier aan het dagelijks opslaan en delen van uw gegevens
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