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        Niet meer leverbaar

        USB-flashdrive

        FM16FD70V/00

        Klein, licht en overal te gebruiken

        Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. De kleurrijke Snow-editie van de Philips USB Flash Drive maakt het opslaan en delen van bestanden, foto's en muziek gemakkelijk en leuk.

        Bekijk alle voordelen

        Bestanden uitwisselen in een handomdraai!

        Klein, licht en overal te gebruiken

        • 16 GB

        • Snow-editie 2.0

        • 5 stuks

        Snelle gegevensoverdracht met high-speed USB 2.0

        Als u grote multimediabestanden kopieert van of naar de harde schijf van uw computer, vermindert een gegevensoverdracht met hoge snelheid de vervelende wachttijd aanzienlijk.

        Trendy, kleurrijk ontwerp

        Kies uw eigen trendy kleur, zoals snoeproze, ultraviolet, absintgroen of elektrisch blauw, en beleef nog meer plezier aan het dagelijks opslaan en delen van uw gegevens

        Trendy USB-stick dankzij kleurrijk ontwerp

        Kies uw eigen trendy kleur, zoals kanariegeel, gelatineroze, ultravioletpaars, absintgroen, elektrisch blauw of warm oranje, en beleef nog meer plezier aan het dagelijks opslaan en delen van uw gegevens

        Technische specificaties

        Handleidingen en documentatie

        Lokale reclamefolder

        • PDF bestand, 144.9 kB
        • 20 July 2026

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