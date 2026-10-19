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Niet meer leverbaar
FM12FD175B/00
Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!
Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. De kleurrijke MOTION-editie van de Philips USB-flashdrive maakt het opslaan en delen van bestanden, foto's en muziek gemakkelijk en betaalbaar.
128 GB
Motion-editie 3.2
USB type-C
Als u grote multimediabestanden kopieert van of naar de harde schijf van uw computer, vermindert een gegevensoverdracht met hoge snelheid de vervelende wachttijd aanzienlijk.
De LED-indicator laat zien wanneer de drive op juiste wijze is aangesloten en werkt. Het licht pulseert sneller bij het kopiëren van of naar het geheugen.
Als u grote multimediabestanden kopieert van of naar de harde schijf van uw computer, vermindert een gegevensoverdracht met hoge snelheid de vervelende wachttijd aanzienlijk.