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Accessoireset

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Accessoireset

FC8016/01

Accessoireset

Niet meer leverbaar

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Handleidingen en documentatie

Vernieuwd voor het perfecte resultaat op kwetsbare oppervlakken zoals houten vloeren. Zo bent u elke dag weer verzekerd van de beste schoonmaakervaring.

  • PDF bestand
  • 28 May 2026

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