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Alle series

  • Vernieuwd voor uitstekende prestaties op kwetsbare oppervlakken
  • Vernieuwd voor uitstekende prestaties op kwetsbare oppervlakken
  • Vernieuwd voor uitstekende prestaties op kwetsbare oppervlakken
  • Vernieuwd voor uitstekende prestaties op kwetsbare oppervlakken

Niet meer leverbaar

Accessoireset

FC8016/01

Vernieuwd voor uitstekende prestaties op kwetsbare oppervlakken
Vernieuwd voor het perfecte resultaat op kwetsbare oppervlakken zoals houten vloeren. Zo bent u elke dag weer verzekerd van de beste schoonmaakervaring.
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PowerPro Aqua

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Compatibel met PowerPro Aqua

Vernieuwd voor uitstekende prestaties op kwetsbare oppervlakken

  • 4 microvezelpads

  • Compatibel met PowerPro Aqua

  • Om de 6 maanden vervangen

Gemakkelijk bevestigen en verwijderen

Gemakkelijk bevestigen en verwijderen

De microvezelpads zijn machinewasbaar en gemakkelijk te bevestigen en te verwijderen.

Om de 6 maanden vervangen

Om de 6 maanden vervangen

Om de 6 maanden vervangen voor een optimaal reinigingsresultaat van uw apparaat.

Microvezelpads om alle vuil en vlekken voorzichtig te verwijderen

Het zachte microvezelmateriaal maakt stof en vuil rustig los, tilt het op en absorbeert het. Vooral ontworpen voor het schoonmaken van kwetsbare oppervlakken, bijvoorbeeld van hout. Het materiaal verwijdert vuil en vlekken doeltreffend en grondig.

Technische specificaties

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