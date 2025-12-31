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Niet meer leverbaar
FC8016/01
4 microvezelpads
Compatibel met PowerPro Aqua
Om de 6 maanden vervangen
De microvezelpads zijn machinewasbaar en gemakkelijk te bevestigen en te verwijderen.
Om de 6 maanden vervangen voor een optimaal reinigingsresultaat van uw apparaat.
Het zachte microvezelmateriaal maakt stof en vuil rustig los, tilt het op en absorbeert het. Vooral ontworpen voor het schoonmaken van kwetsbare oppervlakken, bijvoorbeeld van hout. Het materiaal verwijdert vuil en vlekken doeltreffend en grondig.
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