Microvezelpads om alle vuil en vlekken voorzichtig te verwijderen

Het zachte microvezelmateriaal maakt stof en vuil rustig los, tilt het op en absorbeert het. Vooral ontworpen voor het schoonmaken van kwetsbare oppervlakken, bijvoorbeeld van hout. Het materiaal verwijdert vuil en vlekken doeltreffend en grondig.