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Azur 8000-serie Stoomstrijkijzer
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DST8030/70
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Alles (3)
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Hoe ontkalk ik mijn Philips-stoomstrijkijzer?
Hoe maak ik het waterreservoir van mijn Philips-stoomgenerator schoon?
Azur 8000 Series Steam IronCalc Collector-accessoire voor uw strijkijzer
Mijn Philips-stoomstrijkijzer wordt niet meer warm
Mijn Philips-stoomgenerator strijkt kreuken niet glad
Mijn Philips-stoomstrijkijzer produceert geen stoom
Calc-Clean-lampje op Philips-stoomstrijkijzer knippert
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