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Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Vermogen van 3000 W
80 g/min continue stoom
Turbostoompomp van 240 g
Gegarandeerd geen brandplekken
Met een continue stoomproductie van 80 g/min. laat u geen enkele beweging over uw kledingstukken onbenut en kunt u kreuken sneller verwijderen.
Eén optimale instelling voor alle strijkbare stoffen. Gegarandeerd geen brandplekken. Dankzij de OptimalTEMP-technologie kunnen we garanderen dat dit strijkijzer nooit brandplekken zal veroorzaken aan strijkbare stoffen. U kunt alles veilig strijken, van jeans tot zijde, van linnen tot kasjmier, in welke volgorde dan ook, zonder te hoeven wachten tot de temperatuur is aangepast of uw kleding vooraf te sorteren.
De Quick Calc Release helpt topprestaties te behouden door kalkresten en kalkaanslag te verwijderen.
Prijzen
2.3
van 5
3
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Mp3k
22/02/2024
Österreich
Geverifieerde koper
Beste Buegeleisen das wir je gehabt haben
Leicht zu bedienen Sensoren machen Einstellungen automatisch und es gleitet sehr leicht an allen Textilien die wir bügeln….. Können wir nur empfehlen 👍
Voordelen
Automatik leichte gleitung schnell
Nadelen
Keine bemerkt
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur 8000 Series DST8030/70 Dampfbügeleisen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur 8000 Series DST8030/70 Dampfbügeleisen
Μαριν
22/09/2025
Ελλάδα
Πολύ κακό σιδερο. Δεν σιδερώνει ούτε απλό t-shirt, απλά πατάει τα τσαλακωματα. Θέλει μισό γέμισμα νερού για κάθε ρούχο..το καλώδιο τεράστιο. Μπλεχτηκε στα πόδια μου και για να μην καώ το άφησα να πέσει κάτω. Ίδια κακή απόδοση με πριν πέσει..
Deze review is gemaakt voor Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο
Deze review is gemaakt voor Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο
ULVER111
26/04/2025
Ελλάδα
Χάλια Μαύρα
Το σίδερο χάλασε σε 18 μήνες. Αλλαγή πλακέτας σύμφωνα με επίσημο αντιπρόσωπο η οποία καλύπτεται από την εγγύηση. 1 μήνα τώρα περιμένω το ανταλλακτικό από Ολλανδία. 2 μήνες τώρα χωρίς σίδερο. Χάλια Μαύρα
Deze review is gemaakt voor Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο
Deze review is gemaakt voor Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο