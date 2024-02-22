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  • De beste resultaten in één keer

Azur 8000-serieStoomstrijkijzer

DST8030/70

2.3
| (3) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

2 Prijzen

De beste resultaten in één keer
Krachtig strijken met onze nieuwe Philips Azur uit de 8000-serie. Met 240 g turbostoom kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken in één keer verwijderen. Begin snel dankzij het vermogen van 3000 W en behaal perfecte resultaten met de krachtige continue stoom.
Bekijk alle voordelen

De sterkste stoom met slimme kracht

De beste resultaten in één keer

  • Vermogen van 3000 W

  • 80 g/min continue stoom

  • Turbostoompomp van 240 g

  • Gegarandeerd geen brandplekken

Tot 80 g/min continue stoomproductie

Tot 80 g/min continue stoomproductie

Met een continue stoomproductie van 80 g/min. laat u geen enkele beweging over uw kledingstukken onbenut en kunt u kreuken sneller verwijderen.

Eén optimale temperatuurstand, gegarandeerd geen brandplekken

Eén optimale temperatuurstand, gegarandeerd geen brandplekken

Eén optimale instelling voor alle strijkbare stoffen. Gegarandeerd geen brandplekken. Dankzij de OptimalTEMP-technologie kunnen we garanderen dat dit strijkijzer nooit brandplekken zal veroorzaken aan strijkbare stoffen. U kunt alles veilig strijken, van jeans tot zijde, van linnen tot kasjmier, in welke volgorde dan ook, zonder te hoeven wachten tot de temperatuur is aangepast of uw kleding vooraf te sorteren.

Quick Calc Release voor langdurige prestaties

Quick Calc Release voor langdurige prestaties

De Quick Calc Release helpt topprestaties te behouden door kalkresten en kalkaanslag te verwijderen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

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Recensies

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De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

2.3

van 5

3

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2

22/02/2024

Österreich

Österreich

Geverifieerde koper

Beste Buegeleisen das wir je gehabt haben

Leicht zu bedienen Sensoren machen Einstellungen automatisch und es gleitet sehr leicht an allen Textilien die wir bügeln….. Können wir nur empfehlen 👍

Voordelen

Automatik leichte gleitung schnell

Nadelen

Keine bemerkt

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur 8000 Series DST8030/70 Dampfbügeleisen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur 8000 Series DST8030/70 Dampfbügeleisen

22/09/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ κακό σιδερο. Δεν σιδερώνει ούτε απλό t-shirt, απλά πατάει τα τσαλακωματα. Θέλει μισό γέμισμα νερού για κάθε ρούχο..το καλώδιο τεράστιο. Μπλεχτηκε στα πόδια μου και για να μην καώ το άφησα να πέσει κάτω. Ίδια κακή απόδοση με πριν πέσει..

Deze review is gemaakt voor Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο

Deze review is gemaakt voor Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο

26/04/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Χάλια Μαύρα

Το σίδερο χάλασε σε 18 μήνες. Αλλαγή πλακέτας σύμφωνα με επίσημο αντιπρόσωπο η οποία καλύπτεται από την εγγύηση. 1 μήνα τώρα περιμένω το ανταλλακτικό από Ολλανδία. 2 μήνες τώρα χωρίς σίδερο. Χάλια Μαύρα

Deze review is gemaakt voor Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο

Deze review is gemaakt voor Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο

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