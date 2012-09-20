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Niet meer leverbaar

docking-luidspreker

DS9000/10

4.5

| (22) Reviews & awards | 95% beveelt dit product aan

De ultieme geluidservaring

De Philips docking-luidspreker is de poort naar alle muziek die u dierbaar is. Gemaakt met eersteklas onderdelen en afgewerkt met natuurlijk hout, waardoor de muziek op uw iPod/iPhone/iPad zo authentiek klinkt als toen het werd opgenomen.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

De ultieme geluidservaring

  • voor iPod/iPhone/iPad

Passieve crossover voor volledig hoorbare spectrumweergave

Passieve crossover voor volledig hoorbare spectrumweergave

Met passieve crossover hoort u duidelijk elke noot, zodat uw muziek verbazingwekkend zuiver, natuurlijk en compleet klinkt. Met behulp van complexe techniek wordt elk deel van het volledig hoorbare spectrum van geluidsfrequenties gescheiden en naar de juiste drivers gezonden. Signalen die buiten de frequentie van een driver vallen, worden nooit verzonden, waardoor de geluidskwaliteit enorm wordt verbeterd en de vervorming sterk wordt verminderd. Samen met de eersteklas elektronische componenten levert passieve crossover geluid dat coherent, ongeëvenaard en trouw aan het origineel is.

Zuivere, digitale verwerkingstechnologie voor het helderste geluid

Zuivere, digitale verwerkingstechnologie voor het helderste geluid

De geavanceerde zuivere, digitale verwerkingstechnologie levert bijzonder superieure geluidsprestaties in vergelijking met de conventionele analoge geluidstechnologie die wordt gebruikt in dockspelers voor de analoge audio-uitgang van een iPod/iPhone. De signaal-/ruisverhouding (S/N) wordt veel hoger met de digitale audio-uitgang op de iPod/iPhone en digitale verwerking op elk niveau van het circuit. Het resultaat is een ongeëvenaard, helder geluid dat perfect in balans is.

Gewelfde achterzijde voor een elegant uiterlijk en onberispelijk geluid

De sierlijke lijnen en de gewelfde achterzijde zien er niet alleen geweldig uit - ze zorgen ook voor een effectievere akoestische structuur. De zorgvuldig ontworpen welving versterkt de onbuigzaamheid van de luidsprekerkast, waardoor de interne resonantie aanzienlijk wordt verminderd en het geluid nauwkeuriger en natuurlijker klinkt. Luidsprekers die er geweldig uitzien en een sensationeel geluid voortbrengen - volop genieten dus!

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

22

Reviews & awards

95%

beveelt dit product aan

3
1

20/09/2012

Nederland

Nederland

Prima apparaat, mooie vormgeving, mooi geluid

Heb docking system vanaf introductie in bezit, heb alle CD's op IPod staan en maak alleen nog maar gebruik van beide apparaten. Heb overige audio apparatuur verkocht.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS9000 docking-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS9000 docking-luidspreker

31/08/2011

Nederland

Nederland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS9000 docking-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS9000 docking-luidspreker

15/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Best ever sound quality!

I have had this docking station for over 6 years and still love everything about it . I still use my old iPod with it and it has never failed to produce the best clear sound I have ever heard from any sound system. I am now trying to find out how I can listen to my much loved CD collection through it . They don't make this docking speaker anymore but Philips are really good at giving support ,so I'm pretty sure they will be able to guide me in the right direction. I hope to cherish this speaker for many more years to come .

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS9000 docking speaker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS9000 docking speaker

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