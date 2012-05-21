ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Productfoto voorkant
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Productfoto voorkant
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Product, lifestyle
  • Productfoto voorkant
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Productfoto voorkant
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Product, lifestyle

Niet meer leverbaar

docking-luidspreker

DS8500/12

4.1

| (20) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

Buitengewoon hoge geluidskwaliteit en stijlvol

De elegante en chique Philips docking-luidspreker brengt uw iPhone/iPod tot leven met PureDigital-technologie. Geniet van de geavanceerde bedieningsmogelijkheden, een nabijheidssensor en een intuïtieve afstandsbediening die precies bij de luidspreker past.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Buitengewoon hoge geluidskwaliteit en stijlvol

Zuivere, digitale verwerkingstechnologie voor het helderste geluid

Zuivere, digitale verwerkingstechnologie voor het helderste geluid

De geavanceerde zuivere, digitale verwerkingstechnologie levert bijzonder superieure geluidsprestaties in vergelijking met de conventionele analoge geluidstechnologie die wordt gebruikt in dockspelers voor de analoge audio-uitgang van een iPod/iPhone. De signaal-/ruisverhouding (S/N) wordt veel hoger met de digitale audio-uitgang op de iPod/iPhone en digitale verwerking op elk niveau van het circuit. Het resultaat is een ongeëvenaard, helder geluid dat perfect in balans is.

Optimaal akoestisch volume om te voldoen aan de eisen van de luidspreker

Smart Sound levert de best mogelijke basweergave. Het akoestische volume dat aan elke mid range driver wordt toegewezen, is perfect afgestemd op de akoestische vereisten. Lage tonen komen diep en strak naar buiten, wat een sterke en volle bas oplevert.

Gewelfde achterzijde voor een elegant uiterlijk en onberispelijk geluid

De sierlijke lijnen en de gewelfde achterzijde zien er niet alleen geweldig uit - ze zorgen ook voor een effectievere akoestische structuur. De zorgvuldig ontworpen welving versterkt de onbuigzaamheid van de luidsprekerkast, waardoor de interne resonantie aanzienlijk wordt verminderd en het geluid nauwkeuriger en natuurlijker klinkt. Luidsprekers die er geweldig uitzien en een sensationeel geluid voortbrengen - volop genieten dus!

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.1

van 5

20

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

2

21/05/2012

België

België

uiterst tevreden

Zuivere klank en het volume is perfect aanpasbaar,zowel voor rustig genieten als voor een feestje, zelfs in de tuin.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS8500 docking-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS8500 docking-luidspreker

12/10/2011

Nederland

Nederland

Dit product is een uistekend product en de akoestiek is verbluffend

Ik ben zeer tevreeden over het docking systeem. Het is gebruiksvriendelijk en het geluid/akoestiek is verbluffend goed.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS8500 docking-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS8500 docking-luidspreker

04/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic sound

Having tried a few inferior products, this is near perfection. Great bass, clear sound and plenty of power. I love it.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS8500 docking speaker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS8500 docking speaker

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.