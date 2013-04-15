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  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
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  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Productfoto voorkant
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  • Productfoto voorkant
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
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  • Foto van product in gebruik
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Niet meer leverbaar

docking-luidspreker met Bluetooth®

DS8400/10

Vul uw huis draadloos met verbluffend geluid

De DS8400 docking-luidspreker zorgt voor geweldig geluid uit uw iPod/iPhone/iPad via de Lightning-aansluiting. Beleef uw muziek, games en video's nog intenser. Met Bluetooth-streaming en de oplaadbare batterij kunt u overal en altijd draadloos naar muziek luisteren.

Bekijk alle voordelen

Vul uw huis draadloos met verbluffend geluid

  • Bluetooth®

  • met Lightning-aansluiting

  • voor iPod/iPhone/iPad

  • 30 W, oplaadbare batterij

Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting

Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting

Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw iPod/iPhone/iPad oplaadt via de nieuwe Lightning-aansluiting! Dock uw apparaat rechtstreeks op de luidspreker om uw uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af te spelen. Het apparaat wordt ook snel opgeladen terwijl u muziek afspeelt, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over een lege batterij.

Draadloos muziek streamen via Bluetooth

Draadloos muziek streamen via Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

SoundCurve voor een prachtig kristalhelder geluid

SoundCurve voor een prachtig kristalhelder geluid

De zorgvuldig ontworpen gewelfde achterzijde van deze Philips docking-luidspreker creëert een zeer effectieve akoestische structuur voor geluidsweergave. De ronding maakt de luidsprekerkast sterker, vermindert de interne resonantie en elimineert geluidstrillingen en -vervorming. U geniet van prachtig kristalhelder geluid uit schitterende luidsprekers.

Technische specificaties

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