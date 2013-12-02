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Niet meer leverbaar

docking-luidspreker

DS7700/10

4.3

| (45) Reviews & awards | 93% beveelt dit product aan

Ontworpen voor onderweg

Ondanks het ultracompacte en draagbare formaat is deze Fidelio DS7700/10-docking-luidspreker geen kleine jongen wanneer het om prestaties gaat. Dit reisgrage apparaat speelt de muziek op uw iPod/iPhone verrassend krachtig af, waar u ook gaat of staat.

Bekijk alle voordelen

met deze docking-luidspreker

Ontworpen voor onderweg

DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume

DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Robuuste aluminium afwerking en behuizing voor volledige bescherming

Elegant, gestroomlijnd en compact ontwerp dat in elke aktetas past

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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4.3

van 5

45

Reviews & awards

93%

beveelt dit product aan

02/12/2013

België

België

super

Zou dit direct aanbevelen aan iedereen die een degelijk toestel zoekt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio DS7700 docking-luidspreker met Bluetooth®

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio DS7700 docking-luidspreker met Bluetooth®

02/12/2013

België

België

zeer handig en kwalitatief sterk

Vlot mee te nemen, te gebruiken bij het geven van lessen, bij het gebruik in huis van keuken naar badkamer,... Mooie vormgeving Ipod past prima, jammer dat voor het gebruik van de iPod mini de compatibiliteit niet mogelijk is zonder extra aanpassing. Absoluut aan te bevelen!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio DS7700 docking-luidspreker met Bluetooth®

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio DS7700 docking-luidspreker met Bluetooth®

03/09/2012

België

België

Geverifieerde koper

handig, niet te missen onderdeel van het mediapark in huis

zeer goed toestel dat aan alle verwachtingen en meer voldoet. Misschien wat prijzig maar toch ten zeerste aan te raden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio DS7700 docking-luidspreker met Bluetooth®

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio DS7700 docking-luidspreker met Bluetooth®

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