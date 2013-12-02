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Niet meer leverbaar
Ontworpen voor onderweg
Ondanks het ultracompacte en draagbare formaat is deze Fidelio DS7700/10-docking-luidspreker geen kleine jongen wanneer het om prestaties gaat. Dit reisgrage apparaat speelt de muziek op uw iPod/iPhone verrassend krachtig af, waar u ook gaat of staat.
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.
4.3
van 5
45
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
pneyt
02/12/2013
België
super
Zou dit direct aanbevelen aan iedereen die een degelijk toestel zoekt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio DS7700 docking-luidspreker met Bluetooth®
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio DS7700 docking-luidspreker met Bluetooth®
Sabbie
02/12/2013
België
zeer handig en kwalitatief sterk
Vlot mee te nemen, te gebruiken bij het geven van lessen, bij het gebruik in huis van keuken naar badkamer,... Mooie vormgeving Ipod past prima, jammer dat voor het gebruik van de iPod mini de compatibiliteit niet mogelijk is zonder extra aanpassing. Absoluut aan te bevelen!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio DS7700 docking-luidspreker met Bluetooth®
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio DS7700 docking-luidspreker met Bluetooth®
pneyt
03/09/2012
België
Geverifieerde koper
handig, niet te missen onderdeel van het mediapark in huis
zeer goed toestel dat aan alle verwachtingen en meer voldoet. Misschien wat prijzig maar toch ten zeerste aan te raden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio DS7700 docking-luidspreker met Bluetooth®
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio DS7700 docking-luidspreker met Bluetooth®