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Niet meer leverbaar
Geluid dat via een draadloze verbinding uw woonkamer vult
De DS3480 docking-luidspreker is geschikt voor de iPhone 5 en de nieuwste iPods met Lightning-aansluiting en zorgt voor een kristalhelder geluid, terwijl het apparaat tegelijkertijd wordt opgeladen. Dankzij Bluetooth-streaming en de oplaadbare batterij kunt u overal en altijd draadloos naar uw favoriete muziek luisteren.
Lightning-aansluiting
voor iPod/iPhone
Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw iPod/iPhone oplaadt via de nieuwe Lightning-aansluiting! Dock uw apparaat rechtstreeks op de luidspreker om uw uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af te spelen. Het apparaat wordt ook snel opgeladen terwijl u muziek afspeelt, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over een lege batterij.
Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.
Deze docking-luidspreker beschikt over een geavanceerd algoritme voor digitale geluidsverwerking, twee actieve luidsprekerdrivers en een baspoort, waarmee uw kamer met helder, natuurlijk geluid en diepe krachtige bassen wordt gevuld.
4.6
van 5
11
Reviews & awards
91%
beveelt dit product aan
boubou77
11/08/2013
België
Geverifieerde koper
nice looking device, easy to use, good sound
Nice design Perfect compatibility with iphone5 Good sound but no magic there.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3480 docking-luidspreker met Bluetooth®
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3480 docking-luidspreker met Bluetooth®
Nounours
30/08/2015
België
Excellent appareil!
Ne l'ayant que depuis 12 heures, je peux déjà faire une très bonne première impression iPhone et iPod reconnu immédiatement, simplicité pour écouter la radio internet; je trouve dommage que la musique ne se fait pas directement via l'app comme le home studio mais via le centre de contrôle de l'iPhone. Le minuteur est très bien fait, le réglage de luminosité est très bien fait et réglable à souhait! La qualité sonore quant à elle, est de très bonne qualité et as un excellent rendu, les basses et les aigus sont bien équilibrés après avoir testé avec les deux genres musicaux que j'utilise, c-a-d, jazz et classique. L'app clockstudio quant à elle, est simple et peut être trop simple, si je peux m'endormir aisément, je ne sais pas si je peux me réveiller avec, pas de réglages equaliseur si on voudrait effectuer des changements, cela doit se faire via les réglage de l'iPhone et comme dit plus haut, la musique de l'appareil doit se faire via le centre de contrôle et pas via l'app donc en bref, si clockstudio ressemblait a home studio cela serait parfait!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3480 Station d'accueil avec Bluetooth®
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3480 Station d'accueil avec Bluetooth®
coinr
19/04/2014
Deutschland
Nicht nur für die Ohren ein Gedicht, sondern auch für die Augen!
Ich verwende die Docking Station in Verbindung mit dem Iphone 5 seit Weihnachten 2013. Die Soundqualität hat mich bis jetzt überzeugt, für dieses kleine Ding ist es ein Top Sound. Wer auch mal gerne lauter hört die Qualität lässt auch dort nicht nach und es taucht auch kein komisches Rauschen auf. Die Soundqualität ist über das Dock genauso gut wie über Bluetooth. Das Iphone verbindet sich schnell mit der Anlage. Die Bedinung ist sehr simpel, es gibt zwei Knöpfe und eine Anzeige. Die zwei Knöpfe sind + und - für die Lautstärke und leuchten orange und die Anzeige ist ein Bluetoothsymbol das blau leuchtet wenn eine Bluetoothverbindung vorhanden ist. Wenn keine Bluetoothverbindung vorhanden ist und das Gerät eine Verbindung sucht blinkt die Anzeige blau. Der Takt passt oft zur Musik dann sieht das bei dunklem Zimmer dank der leuchtstarken LED sehr gut aus, stört aber keinesfalls, wer nicht darauf achtet der bemerkt das Licht auch nicht. Das Design ist ein Augenschmauß! Ich finde die Form sehr gelungen aber dennoch bleibt die Dockingstation schlicht und erfüllt ihren Zweck als Musikabspielgerät das einfach TOP aussieht.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3480 Dockingstation mit Bluetooth®
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3480 Dockingstation mit Bluetooth®