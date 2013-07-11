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Niet meer leverbaar

docking-luidspreker

DS3205/12

3.1

| (25) Reviews & awards

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Met de DS3205-docking-luidspreker speelt u de muziek op uw iPod/iPhone af in kristalhelder geluid. De luidspreker is compatibel met iPhone 5 en de nieuwste iPods via de Lightning-aansluiting. Voor maximale flexibiliteit kunt u kiezen tussen netspanning of batterijen.

Bekijk alle voordelen

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

  • met Lightning-aansluiting

  • voor iPod/iPhone

  • 10 W, batterij of netspanning

Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting

Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting

Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw iPod/iPhone oplaadt via de nieuwe Lightning-aansluiting! Dock uw apparaat rechtstreeks op de luidspreker om uw uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af te spelen. Het apparaat wordt ook snel opgeladen terwijl u muziek afspeelt, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over een lege batterij.

DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume

DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Neodymium-luidsprekers voor een zuiver, gebalanceerd geluid

Neodymium produceert sterke magnetische velden en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de spreekspoel, een snelle basrespons en een pure, gebalanceerde geluidskwaliteit.

Technische specificaties

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Recensies

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3.1

van 5

25

Reviews & awards

11/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Funky

Very easy to use, sounds great. A lot of sound for a little object.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3205 docking speaker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3205 docking speaker

09/04/2013

België

België

L'Excellence du son Philips

- Cet appareil est très esthétique, - d'une simplicité d'utilisation incomparable, - Vous pouvez positionner votre Iphone très facilement et avec n' importe quel coque de protection puisque le support se déplace d'avant en arrière pour s’adapter à la profondeur de votre Iphone. - Le son est excellent et puissant, plus que suffisant un appartement. - l'autonomie sur piles est une bonne idée pour le déplacer, chambre, cuisine par exemple. Bref un bon achat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3205 Station d'accueil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3205 Station d'accueil

01/05/2026

France

France

Top

Des années après l’enceinte à toujours un super son, elle est top !

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3205 Station d'accueil

Datum gebruik 2026-05-01

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3205 Station d'accueil

Datum gebruik 2026-05-01

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