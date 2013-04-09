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Niet meer leverbaar

docking-luidspreker

DS3100/12

3.8

| (14) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Deze Philips DS3100/12 docking-luidspreker levert kraakhelder geluid dat de ruimte volledig vult, of u het apparaat nu op uw bureau neerzet of ergens anders. Synchroniseer uw iPhone/iPod met uw PC. Voor maximale flexibiliteit kunt u kiezen tussen netspanning of batterijen.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

  • voor iPod/iPhone

  • Batterij/netvoeding

Totaal vermogen van 10 W RMS

Compacte vorm die past in elke ruimte en bij elke levensstijl

AUX-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

14

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

3

09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

i po docking station

really good product i recumbent it to a friend and my mum and nan,dad,

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3100 docking speaker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3100 docking speaker

25/01/2014

Italia

Italia

PRATICO E UN SUONO OTTIMALE

Mi capita spesso di viaggiare e con questo sitema philips riesco a portare con me un ottima qualità del suono.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3100 Sistema docking con altoparlanti

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3100 Sistema docking con altoparlanti

17/12/2013

España

España

Muy buen sonido por el precio

Por el precio que vale saca muy buen sonido. Es perfecto para cuando voy de vacaciones.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3100 altavoz base

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3100 altavoz base

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