Ich habe mir die Dockingstation für iPod/iPhone DS3120/12 voriges Jahr gekauft, um mir aus dem Internet heruntergeladene Podcasts und etwas Musik anzuhören. Ich bin vorallem mit dem Preis-Leistungsverhältnis sehr zufrieden. Meine Erwartungen hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit wurden voll erfüllt, da ich es im gleichen Raum benütze in dem ich mich aufhalte, brauche ich keine Fernbedienung. Hinsichtlich der Lautstärke habe ich etwas größeren Bedarf, dieser reicht eher nur für Entfernungen unter 10m, aber da das Gerät problemlos transferiert werden kann, ist dies auch kein gravierendes Manko. Die glänzende Kunstoffoberfläche und die Form gefallen mir ebenso sehr gut. Mein iPhone 3G wird durch den gefederten Ladestecker gut in der Ladestation fixiert, obwohl es mit einer Schutzhülle ummantelt ist. Alles in allem bin ich mit dem Gerät sehr zufrieden und kann eine Kaufempfehlung dafür geben. Das dazugepassende App kann gratis aus dem Apple-Store heruntergeladen werden und leistet gute Dienste, beispielsweise, zum streamen von Radiosendungen.