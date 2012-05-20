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Niet meer leverbaar
Vul uw kamer met geluid en stijl
Deze Philips DS3020/12 docking-luidspreker levert kraakhelder geluid dat de ruimte volledig vult, of u het apparaat nu op uw bureau neerzet of ergens anders. Synchroniseer uw iPhone/iPod met uw PC. Voor maximale flexibiliteit kunt u kiezen tussen netspanning of batterijen.
voor iPod/iPhone
Batterij/netvoeding
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.
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4.5
van 5
44
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
lovemusic
20/05/2012
Nederland
geweldig geluid
ik heb hem nu ongeveer 2 maanden en kan niet meer zonder, k kan m overal heen meenemen,(jammer dat er geen oplaadbare batterij in zit) maar wat een geluid dat eruit komt zelfs al zet k m soms behoorlijk hard, het geluid blijft loepzuiver prijs-kwaliteit=uitstekend
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3020 docking-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3020 docking-luidspreker
bartje7
25/12/2011
Nederland
haast perfect
zeer mooie en goede docking station. Mooi geluid en laadt perfect bij. De software zou nog iets beter kunnen, zodat je ook op artiest en nummer zou kunnen zoeken, maar dat is dan ook alles wat verbeterd zou kunnen worden. Gewoon goed apparaat voor deze prijs!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3020 docking-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3020 docking-luidspreker
Spironski
03/11/2011
Nederland
onverwacht
Dit mooie kleine dingetje presteert boven verwachting! Redelijk evenwichtig, nooit schel, behoorlijk warm en vol van geluid, dat ook nog redelijk doortekend is. Een plezier om naar te luisteren en heel makkelijk in het gebruik, overal mee te nemen. Vrienden geloven vaak aanvankelijk niet dat er zo'n fijn geluid uit zo'n klein gevalletje kan komen. Ik kan hem zonder voorbehoud aanraden, en dat terwijl ik doorgaans helemaal niet zoveel met Philips op heb...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3020 docking-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3020 docking-luidspreker