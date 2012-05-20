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Niet meer leverbaar

docking-luidspreker

DS3020/12

4.5

| (44) Reviews & awards | 93% beveelt dit product aan

Vul uw kamer met geluid en stijl

Deze Philips DS3020/12 docking-luidspreker levert kraakhelder geluid dat de ruimte volledig vult, of u het apparaat nu op uw bureau neerzet of ergens anders. Synchroniseer uw iPhone/iPod met uw PC. Voor maximale flexibiliteit kunt u kiezen tussen netspanning of batterijen.

Bekijk alle voordelen

met deze docking-luidspreker

Vul uw kamer met geluid en stijl

  • voor iPod/iPhone

  • Batterij/netvoeding

Storingwerende technologie om storing door mobiele telefoons te voorkomen

DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume

DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Compacte vorm die past in elke ruimte en bij elke levensstijl

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

44

Reviews & awards

93%

beveelt dit product aan

20/05/2012

Nederland

Nederland

geweldig geluid

ik heb hem nu ongeveer 2 maanden en kan niet meer zonder, k kan m overal heen meenemen,(jammer dat er geen oplaadbare batterij in zit) maar wat een geluid dat eruit komt zelfs al zet k m soms behoorlijk hard, het geluid blijft loepzuiver prijs-kwaliteit=uitstekend

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3020 docking-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3020 docking-luidspreker

25/12/2011

Nederland

Nederland

haast perfect

zeer mooie en goede docking station. Mooi geluid en laadt perfect bij. De software zou nog iets beter kunnen, zodat je ook op artiest en nummer zou kunnen zoeken, maar dat is dan ook alles wat verbeterd zou kunnen worden. Gewoon goed apparaat voor deze prijs!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3020 docking-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3020 docking-luidspreker

03/11/2011

Nederland

Nederland

onverwacht

Dit mooie kleine dingetje presteert boven verwachting! Redelijk evenwichtig, nooit schel, behoorlijk warm en vol van geluid, dat ook nog redelijk doortekend is. Een plezier om naar te luisteren en heel makkelijk in het gebruik, overal mee te nemen. Vrienden geloven vaak aanvankelijk niet dat er zo'n fijn geluid uit zo'n klein gevalletje kan komen. Ik kan hem zonder voorbehoud aanraden, en dat terwijl ik doorgaans helemaal niet zoveel met Philips op heb...

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3020 docking-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3020 docking-luidspreker

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