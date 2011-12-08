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Niet meer leverbaar
Bezeten van muziek
Deze prachtige docking-luidspreker levert kraakhelder geluid dat de ruimte volledig vult, of u het apparaat nu op uw bureau neerzet of ergens anders. Synchroniseer uw iPhone/iPod met uw PC. Voor maximale flexibiliteit kunt u kiezen tussen netspanning of batterijen.
voor iPod/iPhone
Batterij/netvoeding
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.
Neodymium produceert sterke magnetische velden en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de spreekspoel, een snelle basrespons en een pure, gebalanceerde geluidskwaliteit.
Docken, afspelen, synchroniseren en opladen! Geniet van uw favoriete muziek op uw iPod of iPhone terwijl deze wordt opgeladen en gesynchroniseerd met uw PC – ongeëvenaarde geluidskwaliteit en ongekend gebruiksgemak. Eindeloos luisteren zonder opeens met een lege accu te zitten.
4.7
van 5
6
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Happynazz
08/12/2011
Nederland
Handzaam en verbazend goed geluid!
Ideaal speakertje voor erbij, bijv. in de keuken. Ga hem ook zeker meenemen op vakantie! Geluid is verbazend goed voor zo'n klein ding. Fidelio App voegt niet echt iets toe, de gewone iPhone applicatie werkt prima.
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Deze review is gemaakt voor DS3010 docking-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3010 docking-luidspreker
Hugo3090
08/01/2014
España
Excelente relación calidad/precio
Muy satisfecho por la compra. Sólo tiene por pega, el cable que conecta a CA, se rompe por la zona de la clavija que va al aparato por estar en una zona que necesita doblar mucho.
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Deze review is gemaakt voor DS3010 altavoz base
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Deze review is gemaakt voor DS3010 altavoz base
Vitalye
03/07/2012
France
Il as tout d'un grand
Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement
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Deze review is gemaakt voor DS3010 Station d'accueil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3010 Station d'accueil