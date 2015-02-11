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Niet meer leverbaar
DS1200/12
Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
Deze gestroomlijnde Philips Fidelio DS1200/12 docking-luidspreker vult uw slaapkamer met levendige muziek. Ideaal voor op het nachtkastje, want hij laat de tijd zien, maakt u wakker, doet dienst als nachtlampje en laadt tegelijkertijd tot twee iPods, iPhones of iPads op.
voor iPod/iPhone/iPad
Klokdisplay
Neodymium produceert sterke magnetische velden en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de spreekspoel, een snelle basrespons en een pure, gebalanceerde geluidskwaliteit.
3.4
van 5
58
Reviews & awards
John201955
11/02/2015
Nederland
Geverifieerde koper
prima product, helaas past mijn Iphone 6+ niet
Uitstekend product, bijzonder gemakkelijk in gebruik, goede geluidskwaliteit. Jammer dat mijn Iphone 6+ er niet op kan worden aangesloten (bij voorbeeld met een USB kabel). Heb het product weggegeven aan mijn dochter, die nog een Iphone 4S heeft.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS1200 docking-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS1200 docking-luidspreker
Guidobr8
21/05/2012
Nederland
Uitstekend
Uitstekend apparaat!!! Geluid subliem, goede balans, effectief nachtlicht. De extra aansluitingen aan de achterzijde zijn goed doordacht. Het enige nadeel is dat m'n Ipad uitsluitend in staande vorm kan worden geplaatst.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS1200 docking-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS1200 docking-luidspreker
vicky19
20/05/2012
Nederland
Hij doet alles wat doen moet!
Makkelijk in gebruik,redelijk tot goed geluid en handig om je iPhone mee op te laden!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS1200 docking-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS1200 docking-luidspreker