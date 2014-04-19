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  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van productdetail
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

docking-luidspreker

DS1155/12

3.4

| (34) Reviews & awards

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

De DS1155-docking-luidspreker levert niet alleen vol en rijk geluid, maar is ook voorzien van een klokdisplay en een nachtlampje. Ideaal voor op uw nachtkastje. De luidspreker is compatibel met iPhone 5 en de nieuwste iPods via de Lightning-aansluiting.

Bekijk alle voordelen

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

  • met Lightning-aansluiting

  • voor iPod/iPhone

  • USB-aansluiting voor opladen

  • 6 W

Automatische kloksynchronisatie met iPod/iPhone bij plaatsing op het dockingstation

Wanneer dit docking station is aangesloten, wordt de klok automatisch gesynchroniseerd met uw iPod/iPhone bij plaatsing op het docking station.

Storingwerende technologie om storing door mobiele telefoons te voorkomen

Elegant en compact ontwerp dat op elk nachtkastje past

Technische specificaties

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Recensies

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3.4

van 5

34

Reviews & awards

19/04/2014

Deutschland

Deutschland

Edles Design

Die Philips Dockingstation mit Lightning-Connector macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Mein persönliches Highlight sind die LEDs an der Unterseite, welche die Gesamtoptik der Dockingstation unterstreichen. Der Klang der Dockingstation ist gut, alles in allen ist dies eine solide Dockingstation mit gutem Preisleistungsverhältnis.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS1155 Dockingstation

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS1155 Dockingstation

01/09/2019

Suisse

Suisse

Produkt ist genial a

Das Produkt ist super. Leider ist der Anschluss zum Strom aufgerissen und ich erhalte kein Strom Kabel mehr

Deze review is gemaakt voor DS1155 Dockingstation

Deze review is gemaakt voor DS1155 Dockingstation

24/09/2018

España

España

Muy contento

Lleva ya 5 o 6 años en casa y muy contento por lo que ha costado. El sonido del altavoz es normalito pero cumple con su funcion.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS1155 altavoz base

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS1155 altavoz base

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