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Niet meer leverbaar
DS1155/12
Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
De DS1155-docking-luidspreker levert niet alleen vol en rijk geluid, maar is ook voorzien van een klokdisplay en een nachtlampje. Ideaal voor op uw nachtkastje. De luidspreker is compatibel met iPhone 5 en de nieuwste iPods via de Lightning-aansluiting.
met Lightning-aansluiting
voor iPod/iPhone
USB-aansluiting voor opladen
6 W
Wanneer dit docking station is aangesloten, wordt de klok automatisch gesynchroniseerd met uw iPod/iPhone bij plaatsing op het docking station.
3.4
van 5
34
Reviews & awards
Marc95
19/04/2014
Deutschland
Edles Design
Die Philips Dockingstation mit Lightning-Connector macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Mein persönliches Highlight sind die LEDs an der Unterseite, welche die Gesamtoptik der Dockingstation unterstreichen. Der Klang der Dockingstation ist gut, alles in allen ist dies eine solide Dockingstation mit gutem Preisleistungsverhältnis.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS1155 Dockingstation
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS1155 Dockingstation
Pitsch63
01/09/2019
Suisse
Produkt ist genial a
Das Produkt ist super. Leider ist der Anschluss zum Strom aufgerissen und ich erhalte kein Strom Kabel mehr
Deze review is gemaakt voor DS1155 Dockingstation
Deze review is gemaakt voor DS1155 Dockingstation
Miki66
24/09/2018
España
Muy contento
Lleva ya 5 o 6 años en casa y muy contento por lo que ha costado. El sonido del altavoz es normalito pero cumple con su funcion.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS1155 altavoz base
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS1155 altavoz base