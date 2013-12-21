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Niet meer leverbaar
DS1150/12
met 30-pins aansluiting
voor iPod/iPhone
USB-aansluiting voor opladen
6 W
Wanneer dit docking station is aangesloten, wordt de klok automatisch gesynchroniseerd met uw iPod/iPhone bij plaatsing op het docking station.
2.9
van 5
60
Reviews & awards
Animal0907
21/12/2013
België
Super product
super geluidskwaliteit en heel gemakkelijk in gebruik
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS1150 docking-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS1150 docking-luidspreker
Sanne76
06/12/2013
België
Heel mooi toestel.
Dit toestel is makkelijk in gebruik en heel mooi van disign, ook een goede kwaliteit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS1150 docking-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS1150 docking-luidspreker
Lyssie
06/06/2012
Nederland
Waar voor uw geld!
Ik zocht iets kleins en moois voor op de slaapkamer en ik heb heel lang nagedacht over welk dockingssysteem ik zou kopen voor mn iPhone. Ik zag dat Philips nieuwe producten op de markt heeft gebracht waaronder deze DS1150. Ondanks recensies gelezen te hebben van de DS1100 (ik werd sceptisch) heb ik hem toch gekocht; wegens design en vertrouwen in Philips (''ze zullen heus verbeteringen hebben aangebracht in het nieuwe model''). En dat is zo. Er verscheen een grote glimlach op mijn gezicht na een installatie van pakweg 1 minuut. Wat een goed geluid! Zeker voor in de slaapkamer (wat kleinere ruimtes) is het een fantstisch geluid als je bedenkt dat het een totaal uitgangsvermogen van maar 6 W RMS heeft. Een aanrader, ik kijk uit naar mijn volgende Philips aankoop.
Deze review is gemaakt voor DS1150 docking-luidspreker
Deze review is gemaakt voor DS1150 docking-luidspreker