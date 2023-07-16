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DLP9017/00
Draadloze oplader
Qi draadloos opladen. Sluit uw mobiele telefoon aan op het oppervlak voor de optimale positie voor snel opladen (max. 15 W) zonder gedoe met kabels.
15 W
Magnetische ring
Draadloos opladen met Qi
De draadloze oplader is voorzien van een magnetische rand. Zo kunnen MagSafe-producten optimaal worden gebruikt voor het draadloos opladen van Apple-producten.
Slimme beveiliging tegen oververhitting, overspanning en overstroom
Antislipontwerp om uw telefoon op de gewenste positie te houden en te voorkomen dat deze wegtrilt.
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