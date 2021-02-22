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Niet meer leverbaar

Draadloze oplader met Qi

DLP9016U/03

Draadloze oplader met zuigkap

Laad uw telefoon snel op zonder oplaadsnoer. Qi-draadloos opladen voor smartphones, tablets en andere apparaten met draadloze Qi-technologie. Draadloze uitvoeropties: 5 W / 7,5 W / 10 W

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Snel opladen met 10 W.

Draadloze oplader met zuigkap

  • Universeel

  • Snel opladen

  • Draadloos opladen met Qi

Draadloze Qi-technologie

De Qi-technologie voor draadloos opladen kan door veel smartphones en andere mobiele apparaten worden gebruikt. Philips draadloze opladers zijn compatibel met telefoons en andere apparaten met draadloze Qi-technologie. Zet de apparaten gewoon op deze pad voor moeiteloos opladen.

Antislipontwerp

Antislipontwerp om uw telefoon op de gewenste positie te houden en te voorkomen dat deze wegtrilt.

Opladen dwars door de meeste telefoonhoesjes

De draadloze oplader kan telefoons op behoorlijke afstand en dwars door de meeste telefoonhoesjes opladen

Technische specificaties

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