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Niet meer leverbaar
DLP9016U/03
Draadloze oplader met zuigkap
Laad uw telefoon snel op zonder oplaadsnoer. Qi-draadloos opladen voor smartphones, tablets en andere apparaten met draadloze Qi-technologie. Draadloze uitvoeropties: 5 W / 7,5 W / 10 W
Universeel
Snel opladen
Draadloos opladen met Qi
De Qi-technologie voor draadloos opladen kan door veel smartphones en andere mobiele apparaten worden gebruikt. Philips draadloze opladers zijn compatibel met telefoons en andere apparaten met draadloze Qi-technologie. Zet de apparaten gewoon op deze pad voor moeiteloos opladen.
Antislipontwerp om uw telefoon op de gewenste positie te houden en te voorkomen dat deze wegtrilt.
De draadloze oplader kan telefoons op behoorlijke afstand en dwars door de meeste telefoonhoesjes opladen
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