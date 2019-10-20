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Niet meer leverbaar
DLP8718NC/00
Slanke en krachtige powerbank
Grote capaciteit van 10000 mAh met LED-display met batterijniveau. Geen problemen meer als de batterij van uw mobiele telefoon leeg is. Dit is de ideale reisgenoot om al uw mobiele apparaten van stroom te voorzien.
10.000 mAh
Wit
USB A- en Type-C-oplaadpoort
Het discrete LED-lampje brandt zacht, zodat u in een oogopslag kunt zien dat de unit is ingeschakeld.
Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat opladen met de handige extra accu. Deze slimme accu werkt als primaire energieleverancier: als u deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw apparaat nog steeds vol.
De universele unit heeft een USB-aansluiting voor gebruik met uw USB-apparaat via de USB-kabel van het apparaat. Als u nog geen USB-kabel hebt, kunt u deze afzonderlijk aanschaffen.
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