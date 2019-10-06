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Niet meer leverbaar

Outdoor-powerbank

DLP8088NC/00

Outdoor-powerbank voor kamperen en meer

Krachtige outdoor-powerbank met grote capaciteit van 128.000 mAh voor al uw apparaten. AC- en DC-ingang en -uitgang USB-A (QC) en USB-C (PD), stopcontact. Sigarettenaansteker en Qi-oplaadvlak voor draadloos opladen.

Bekijk alle voordelen

Meerdere apparaten opladen

Outdoor-powerbank voor kamperen en meer

  • AC/DC-uitgang

  • USB-A- en USB-C-oplaadpoorten

  • Draadloos opladen met Qi

  • QC 3.0 en PD

AC- en DC-uitgang

De outdoor-powerbank heeft zowel een AC- als een DC-adapter. Gebruik elektrische apparaten veilig met de Pure Sine Wave-voeding of laad uw mobiele telefoon op via de USB-oplaadpoort (USB A \USB C).

LCD-scherm voor voedingsindicator

LCD-scherm voor voedingsindicator

Draadloze Qi-technologie

De Qi-technologie voor draadloos opladen kan door veel smartphones en andere mobiele apparaten worden gebruikt. Philips draadloze opladers zijn compatibel met telefoons en andere apparaten met draadloze Qi-technologie. Zet de apparaten gewoon op deze pad voor moeiteloos opladen.

Technische specificaties

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