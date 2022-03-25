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Niet meer leverbaar

USB-powerbank

DLP7721N/00

Slanke en krachtige powerbank

Opladen waar en wanneer u wilt: extra vermogen voor meer dan 1 volledige oplaadbeurt. Heeft 2 USB-poorten, dus u kunt 2 apparaten tegelijk opladen. Grote capaciteit van 20000 mAh voor meerdere keren volledig opladen van uw telefoon. U kunt er ook een tablet mee opladen

Bekijk alle voordelen

met een draagbare reserveaccu

Slanke en krachtige powerbank

  • 20.000 mAh

  • Dubbele USB

  • Lithium-polymeerbatterij

Laad uw apparaten meerdere keren op als u onderweg bent

Deze draagbare voedingsbron levert voldoende energie om uw apparaat onderweg minimaal twee keer volledig op te laden. Neem hem mee als u op reis gaat, zodat u altijd extra power achter de hand hebt.

2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden

2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden

Ledlampje voor stroomindicatie

Het discrete ledlampje brandt zacht, zodat u in één oogopslag ziet dat het apparaat van stroom wordt voorzien.

Technische specificaties

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