Slanke en krachtige powerbank

Opladen waar en wanneer u wilt: extra vermogen voor meer dan 1 volledige oplaadbeurt. Heeft 2 USB-poorten, dus u kunt 2 apparaten tegelijk opladen. Grote capaciteit van 20000 mAh voor meerdere keren volledig opladen van uw telefoon. U kunt er ook een tablet mee opladen