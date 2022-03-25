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Niet meer leverbaar
DLP7721N/00
Slanke en krachtige powerbank
Opladen waar en wanneer u wilt: extra vermogen voor meer dan 1 volledige oplaadbeurt. Heeft 2 USB-poorten, dus u kunt 2 apparaten tegelijk opladen. Grote capaciteit van 20000 mAh voor meerdere keren volledig opladen van uw telefoon. U kunt er ook een tablet mee opladen
20.000 mAh
Dubbele USB
Lithium-polymeerbatterij
Deze draagbare voedingsbron levert voldoende energie om uw apparaat onderweg minimaal twee keer volledig op te laden. Neem hem mee als u op reis gaat, zodat u altijd extra power achter de hand hebt.
2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden
Het discrete ledlampje brandt zacht, zodat u in één oogopslag ziet dat het apparaat van stroom wordt voorzien.
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