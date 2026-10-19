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Niet meer leverbaar
DLP6100WT/11
Ultraslank, grote capaciteit
Beschik altijd en overal over voldoende vermogen. Met deze slanke powerbank met grote capaciteit kunt u uw iPhone meer dan 3 keer opladen. De li-polymeerbatterij en slimme bescherming zorgen voor optimale veiligheid voor u en uw apparaat.
Universeel
Deze draagbare voedingsbron levert voldoende energie om uw apparaat onderweg minimaal twee keer volledig op te laden. Neem hem mee als u op reis gaat, zodat u altijd extra power achter de hand hebt.
De universele unit heeft een USB-aansluiting voor gebruik met uw USB-apparaat via de USB-kabel van het apparaat. Als u nog geen USB-kabel hebt, kunt u deze afzonderlijk aanschaffen.
Het discrete LED-lampje brandt zacht, zodat u in een oogopslag kunt zien dat de unit is ingeschakeld.