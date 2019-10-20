ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Foto van enkel product
  • Foto van verpakking
  • Foto van enkel product
  • Foto van verpakking

Niet meer leverbaar

Reisoplader en powerbank

DLP5751T/00

Veelzijdige powerbank voor onderweg

Dankzij de capaciteit van 5000 mAh en de verwisselbare stekkers is dit uw ideale reisgenoot. De stekkers zijn geschikt voor EU, AU, VK en VS en u kunt rechtstreeks via een stopcontact opladen. Dus geen gedoe meer om uw mobiele apparaten en powerbank in het buitenland op te laden.

Bekijk alle voordelen

met verwisselbare stekkers

Veelzijdige powerbank voor onderweg

  • 5.000 mAh

  • QC 3.0 en PD

Met 1 USB-A- en 1 USB-C-poort kunt u twee apparaten tegelijk opladen

Met 1 USB-A- en 1 USB-C-poort kunt u twee apparaten tegelijk opladen. De USB-A-poort is geschikt voor de meeste USB-apparaten, terwijl USB-C de nieuwste oplaadaansluiting is die nu wordt gebruikt voor mobiele apparaten zoals mobiele telefoons, buitencamera's en tablets.

LED-vermogenindicator

Het discrete LED-lampje brandt zacht, zodat u in een oogopslag kunt zien dat de unit is ingeschakeld.

Werkt overal en is dus ideaal als u niet in de buurt van een stroombron bent

Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat opladen met de handige extra accu. Deze slimme accu werkt als primaire energieleverancier: als u deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw apparaat nog steeds vol.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.