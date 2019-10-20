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Niet meer leverbaar
DLP5751T/00
Veelzijdige powerbank voor onderweg
Dankzij de capaciteit van 5000 mAh en de verwisselbare stekkers is dit uw ideale reisgenoot. De stekkers zijn geschikt voor EU, AU, VK en VS en u kunt rechtstreeks via een stopcontact opladen. Dus geen gedoe meer om uw mobiele apparaten en powerbank in het buitenland op te laden.
5.000 mAh
QC 3.0 en PD
Met 1 USB-A- en 1 USB-C-poort kunt u twee apparaten tegelijk opladen. De USB-A-poort is geschikt voor de meeste USB-apparaten, terwijl USB-C de nieuwste oplaadaansluiting is die nu wordt gebruikt voor mobiele apparaten zoals mobiele telefoons, buitencamera's en tablets.
Het discrete LED-lampje brandt zacht, zodat u in een oogopslag kunt zien dat de unit is ingeschakeld.
Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat opladen met de handige extra accu. Deze slimme accu werkt als primaire energieleverancier: als u deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw apparaat nog steeds vol.
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