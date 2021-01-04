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Niet meer leverbaar

USB-powerbank

DLP2720/00

Slanke en krachtige powerbank

Een grote capaciteit van 20.000 mAh met een veilige li-polymeerbatterij. Geen gedoe meer als de batterij van uw mobiele telefoon leeg is. Via de krachtige USB-C-poort laadt u uw powerbank snel op.

Bekijk alle voordelen

met een draagbare reserveaccu

Slanke en krachtige powerbank

  • 20.000 mAh

  • 2 USB-oplaadpoorten

Snel opladen met poort van 5 V/2,1 A

Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom

Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom

2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden

2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden

Technische specificaties

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