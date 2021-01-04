Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
DLP2710/00
Slanke en krachtige powerbank
Een grote capaciteit van 10.000 mAh met een veilige li-polymeerbatterij. Geen gedoe meer als de batterij van uw mobiele telefoon leeg is. Via de krachtige USB-C-poort laadt u uw powerbank snel op.
10.000 mAh
2 USB-oplaadpoorten
Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom
2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden
Recensies