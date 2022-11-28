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DLP2682CW/00
Wandoplader met 2 USB-C- en USB-A-poorten
Laad uw laptop en nieuwste apparaten op via de USB-C-poort. Ondersteunt PD 3.0 en QC 4+ oplaadmodules om de oplaadtijd te minimaliseren. Gebruik de USB-A-poort om tegelijkertijd uw andere apparaten op te laden. Beschikbaar met verwisselbare stekkers (EU, Verenigd Koninkrijk, Australië).
USB-A- en USB-C-oplaadpoorten
Stroomvoorziening
QC 4+
PPS
USB-C is de nieuwste oplaadaansluiting die tegenwoordig wordt gebruikt in mobiele apparaten zoals mobiele telefoons, camera's voor buitengebruik en tablets. PD (Power Delivery) is de USB-standaard voor stroomvoorziening en snel opladen.
Slimme beveiliging tegen oververhitting, overspanning en overstroom
Wandopladers die gebruikmaken van GaN-technologie (Gallium Nitride) gebruiken minder elektrische onderdelen en leveren betere warmteprestaties. De compacte opladers kunnen meer vermogen leveren met kortere laadtijden. De extra kracht kan worden geleverd aan moderne laptops met een USB-C-aansluiting.
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