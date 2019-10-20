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Niet meer leverbaar

USB-reisoplader

DLP2621T/00

Reisoplader met 1 USB-C- en 1 USB-A-poort

Ideaal voor op reis met vier verwisselbare stekkers en een etui. Laad uw nieuwste apparaten razendsnel op via de krachtige USB-C-poort met PD-ondersteuning. Gebruik de USB-A-poort om tegelijkertijd uw andere apparaten op te laden.

Bekijk alle voordelen

Uitgangsvermogen van 30 W met Power Delivery

Reisoplader met 1 USB-C- en 1 USB-A-poort

  • 30 W uitgangsvermogen

  • Stroomvoorziening

2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden

2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden

Compatibel met tablets, smartphones en de meeste USB-apparaten

Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom

Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom

Technische specificaties

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