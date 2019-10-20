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Niet meer leverbaar
DLP2621T/00
Reisoplader met 1 USB-C- en 1 USB-A-poort
Ideaal voor op reis met vier verwisselbare stekkers en een etui. Laad uw nieuwste apparaten razendsnel op via de krachtige USB-C-poort met PD-ondersteuning. Gebruik de USB-A-poort om tegelijkertijd uw andere apparaten op te laden.
30 W uitgangsvermogen
Stroomvoorziening
2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden
Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom
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