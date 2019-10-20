Reisoplader met 1 USB-C- en 1 USB-A-poort

Ideaal voor op reis met vier verwisselbare stekkers en een etui. Laad uw nieuwste apparaten razendsnel op via de krachtige USB-C-poort met PD-ondersteuning. Gebruik de USB-A-poort om tegelijkertijd uw andere apparaten op te laden.