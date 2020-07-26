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Niet meer leverbaar
DLP2610T/00
USB-reisoplader
Alles wat u nodig hebt om snel op te laden. Wandoplader met 2 USB-aansluitingen: 1 A + 2,1 A, 15,5 W-uitgang.
Oplaadkit
Dubbele USB
Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom
Samsung, LG, Lenovo, Xiaomi, Huawei, Sony
2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden
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