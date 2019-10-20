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Niet meer leverbaar

Autolader

DLP2520/00

Dubbele USB-autolader

Laad een mobiele telefoon en tablet tegelijk op met hoge snelheid, zodat u ook in uw auto weer snel een maximale batterijlading hebt. Met slimme bescherming om beschadiging van uw waardevolle apparaat te voorkomen. Totaal 3,1 A met maximaal uitgangsvermogen van 15,5 W.

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Maximaal 15,5 W vermogen

Dubbele USB-autolader

  • 2 USB-oplaadpoorten

2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden

2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden

Opladen via de 12 V-aansluiting in de auto

U kunt de compacte oplader aansluiten op de 12 V-uitgang in uw auto en uw apparaat probleemloos hierop aansluiten om het onderweg op te laden.

Compatibel met tablets, smartphones en de meeste USB-apparaten

Technische specificaties

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