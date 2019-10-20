Dubbele USB-autolader

Laad een mobiele telefoon en tablet tegelijk op met hoge snelheid, zodat u ook in uw auto weer snel een maximale batterijlading hebt. Met slimme bescherming om beschadiging van uw waardevolle apparaat te voorkomen. Totaal 3,1 A met maximaal uitgangsvermogen van 15,5 W.