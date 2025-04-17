Hallo, Bedankt voor uw reactie. Het spijt ons te horen dat u een probleem ondervindt met uw powerbank. Als de powerbank, na een volledige oplading, nog steeds het aangesloten apparaat niet oplaadt, kan er een probleem zijn met de verbinding of een defect aan de powerbank. We raden aan de kabels en de poorten te controleren om te zorgen dat ze in goede staat zijn. Als het probleem aanhoudt, aarzel dan niet om ons meer informatie te sturen via onze sociale media, zodat we u verder kunnen helpen. Let op: dit bericht is automatisch vertaald. Met vriendelijke groet,