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Niet meer leverbaar
DLP1010C/00
Slanke en krachtige powerbank
Een grote capaciteit van 10.000 mAh met een veilige li-polymeerbatterij. Geen gedoe meer als de batterij van uw mobiele telefoon leeg is. Via de krachtige USB-C-poort met PD laadt u uw nieuwste apparaat snel op.
Het discrete LED-lampje brandt zacht, zodat u in een oogopslag kunt zien dat de unit is ingeschakeld.
Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat opladen met de handige extra accu. Deze slimme accu werkt als primaire energieleverancier: als u deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw apparaat nog steeds vol.
2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden
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