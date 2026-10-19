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Niet meer leverbaar

Opbergetui

DLN1769/10

Handige bescherming voor onderweg

Ideaal voor op reis. Gemaakt van stevig nylon met een zachte binnenkant. De gestroomlijnde hoes biedt bescherming en past ook in uw tas. De instelbare band zit comfortabel en past bovendien om de hoofdsteun voor kijkplezier in de auto.

Bekijk alle voordelen

diverse toepassingsmogelijkheden

Handige bescherming voor onderweg

  • voor de iPad en iPad 2

Moderne nylon buitenkant

Deze hoes is gemaakt van aantrekkelijk en duurzaam nylon, zodat uw apparaat in stijl wordt beschermd.

De draaghoes kan afzonderlijk worden gebruikt, maar past ook in uw tas

Draag het apparaat onderweg in een beschermhoes of gebruik deze in uw tas of rugzak voor extra bescherming.

Uitbreidbaar binnenvakje met ritssluiting voor identiteitsbewijs, sleutels of geld

Het uitbreidbare binnenvakje is handig voor het opbergen van uw identiteitsbewijs, geld of sleutels en wordt veilig afgesloten door een subtiele rits.

Technische specificaties

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