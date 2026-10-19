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Niet meer leverbaar
DLN1765/10
Slimme hoes met gewatteerde constructie
Deze verstevigde hoes biedt de ultieme bescherming en functionaliteit en beschikt over een beschermlaag die als standaard kan worden gebruikt om het apparaat handsfree in verticale of horizontale positie te gebruiken. De slanke binnenhoes is uitneembaar voor gebruik als elegante bescherming onderweg.
voor de iPad 2
U kunt de uitneembare binnenhoes zowel in de staande als liggende modus gebruiken, zodat u het apparaat op alle mogelijke manieren kunt neerzetten.
Het zachte gewatteerde gedeelte van deze hoes is speciaal bedoeld om het kwetsbare beeldscherm aan de voorzijde van het apparaat te beschermen.
De hoes heeft aan de binnenkant subtiele groeven, waardoor u uit verschillende kijkhoeken kunt kiezen.
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