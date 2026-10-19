ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Primaire afbeelding
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

Gewatteerde hoes met standaard

DLN1765/10

Slimme hoes met gewatteerde constructie

Deze verstevigde hoes biedt de ultieme bescherming en functionaliteit en beschikt over een beschermlaag die als standaard kan worden gebruikt om het apparaat handsfree in verticale of horizontale positie te gebruiken. De slanke binnenhoes is uitneembaar voor gebruik als elegante bescherming onderweg.

Bekijk alle voordelen

die ook als standaard met twee posities kan worden gebruikt

Slimme hoes met gewatteerde constructie

  • voor de iPad 2

Van de staande naar de liggende weergave overschakelen voor veelzijdige gebruiksmogelijkheden

U kunt de uitneembare binnenhoes zowel in de staande als liggende modus gebruiken, zodat u het apparaat op alle mogelijke manieren kunt neerzetten.

Gewatteerd gedeelte beschermt het beeldscherm aan de voorzijde

Het zachte gewatteerde gedeelte van deze hoes is speciaal bedoeld om het kwetsbare beeldscherm aan de voorzijde van het apparaat te beschermen.

Ondersteuning voor verschillende kijkhoeken

De hoes heeft aan de binnenkant subtiele groeven, waardoor u uit verschillende kijkhoeken kunt kiezen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.