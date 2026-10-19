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Niet meer leverbaar

Envelophoes

DLN1763/10

Stijlvol op reis met uw iPad

Ga stijlvol de deur uit dankzij een imitatielederen envelophoes met zachte binnenkant. De verstevigde hoes en sluiting vormt u eenvoudig om tot een standaard voor handsfree kijkplezier. De zachte voering en de geïntegreerde houder bieden onderweg optimale bescherming voor uw iPad.

Bekijk alle voordelen

met een envelophoes die als standaard werkt

Stijlvol op reis met uw iPad

  • voor de iPad 2

De draaghoes kan afzonderlijk worden gebruikt, maar past ook in uw tas

Draag het apparaat onderweg in een beschermhoes of gebruik deze in uw tas of rugzak voor extra bescherming.

Envelophoes

De envelophoes beschermt het hele apparaat en heeft een omslag waardoor u op elk gewenst moment bij uw apparaat kunt.

Overslag kan worden omgebouwd tot een handige standaard

De stevige overslag kan naar achteren worden gevouwen zodat u een standaard hebt om gemakkelijk en handsfree tekst, afbeeldingen of video's te bekijken op een plat oppervlak.

Technische specificaties

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