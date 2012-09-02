Handige draaghoes voor de iPad

Neem uw iPad gemakkelijk overal mee naartoe met onze slanke map uit drie lagen. Het platte ontwerp bevat luchtdemping om schokken te absorberen en een voorgevormde constructie voor extra stevigheid. De pluisvrije binnenlaag beschermt het apparaat tegen krassen en houdt het stofvrij.