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Niet meer leverbaar
DLN1757/10
De perfecte pasvorm
Deze zachte, buigzame hoes is ontworpen voor een uitstekende pasvorm, stevig houvast en volledige bescherming van uw iPad. Transparant ShockStop-materiaal absorbeert schokken en beschermt uw apparaat terwijl u toch toegang houdt tot alle functies en poorten.
voor de iPad 2
Dankzij de openingen voor de aan-uitknop/knop voor de slaapstand, dockconnector en luidspreker kunt u alle voorzieningen van de iPad gebruiken terwijl het apparaat door de hoes wordt beschermd.
Deze hoes is gemaakt van duurzaam materiaal dat speciaal voor uw apparaat is gemaakt en dus perfect past. Binnen een mum van tijd hebt u uw apparaat in de hoes gedaan, waardoor het extra wordt beschermd.
Het materiaal van deze hoes beschermt het toestel aan alle kanten, met name bij de hoeken en de voorste randen.