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Niet meer leverbaar
DLN1720/10
Slimme hoes met gewatteerde constructie
Deze verstevigde hoes biedt de ultieme bescherming en functionaliteit en beschikt over een beschermlaag die als standaard kan worden gebruikt om het apparaat handsfree in verticale of horizontale positie te gebruiken. De slanke binnenhoes is uitneembaar voor gebruik als elegante bescherming onderweg.
voor de iPad
De zachte, stoffen belijning aan de binnenkant van deze hoes beschermt de afwerking van uw apparaat als het in de hoes is geplaatst.
Deze hoes is gemaakt van prachtig en duurzaam kunstleer, zodat uw apparaat in stijl wordt beschermd.
Omdat een dunne hoes soms voldoende is om het apparaat te beschermen, is de binnenhoes uitneembaar. Hierdoor hebt u altijd een handige hoes bij de hand die gemakkelijk in uw tas of rugzak past.