ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Foto van enkel product
  • Foto van productdetail
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van verpakking
  • Foto van enkel product
  • Foto van productdetail
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van verpakking

Niet meer leverbaar

Gewatteerde hoes met standaard

DLN1720/10

Slimme hoes met gewatteerde constructie

Deze verstevigde hoes biedt de ultieme bescherming en functionaliteit en beschikt over een beschermlaag die als standaard kan worden gebruikt om het apparaat handsfree in verticale of horizontale positie te gebruiken. De slanke binnenhoes is uitneembaar voor gebruik als elegante bescherming onderweg.

Bekijk alle voordelen

die ook als standaard met twee posities kan worden gebruikt

Slimme hoes met gewatteerde constructie

  • voor de iPad

Zachte, stoffen belijning aan de binnenkant

De zachte, stoffen belijning aan de binnenkant van deze hoes beschermt de afwerking van uw apparaat als het in de hoes is geplaatst.

Kunstleer voor een stijlvol uiterlijk en duurzaamheid

Deze hoes is gemaakt van prachtig en duurzaam kunstleer, zodat uw apparaat in stijl wordt beschermd.

Uitneembare binnenhoes voor een snelle oplossing

Omdat een dunne hoes soms voldoende is om het apparaat te beschermen, is de binnenhoes uitneembaar. Hierdoor hebt u altijd een handige hoes bij de hand die gemakkelijk in uw tas of rugzak past.

Technische specificaties

Handleidingen en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 460.1 kB
  • 9 December 2023

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.