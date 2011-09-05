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Niet meer leverbaar

Hybride hoes

DLN1718/10

5

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Bescherming en slipvaste greep

Deze met rubber beklede hoes beschermt de behuizing, hoeken en voorkant van uw iPad en heeft een kristalhelder venster waardoor uw iPad zichtbaar is. U krijgt een betere grip terwijl alle iPad-knoppen en de stationsaansluiting toegankelijk zijn.

Bekijk alle voordelen

in één slanke hoes

Bescherming en slipvaste greep

  • voor de iPad

Een siliconenbeschermhoes geeft extra grip en bescherming

Deze hoes is gemaakt van zachte siliconen die een stroeve laag toevoegen aan uw speler en het apparaat beschermen tegen slijtage door dagelijks gebruik.

Volledige bescherming voor de hoeken en voorkant

Het materiaal van deze hoes beschermt het toestel aan alle kanten, met name bij de hoeken en de voorste randen.

Volledige iPad-functionaliteit plus bescherming

Dankzij de openingen voor de aan-uitknop/knop voor de slaapstand, dockconnector en luidspreker kunt u alle voorzieningen van de iPad gebruiken terwijl het apparaat door de hoes wordt beschermd.

Technische specificaties

Handleidingen en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 521.4 kB
  • 18 November 2023

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