Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Bescherming en slipvaste greep
Deze met rubber beklede hoes beschermt de behuizing, hoeken en voorkant van uw iPad en heeft een kristalhelder venster waardoor uw iPad zichtbaar is. U krijgt een betere grip terwijl alle iPad-knoppen en de stationsaansluiting toegankelijk zijn.
voor de iPad
Deze hoes is gemaakt van zachte siliconen die een stroeve laag toevoegen aan uw speler en het apparaat beschermen tegen slijtage door dagelijks gebruik.
Het materiaal van deze hoes beschermt het toestel aan alle kanten, met name bij de hoeken en de voorste randen.
Dankzij de openingen voor de aan-uitknop/knop voor de slaapstand, dockconnector en luidspreker kunt u alle voorzieningen van de iPad gebruiken terwijl het apparaat door de hoes wordt beschermd.