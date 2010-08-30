Hoes met verhoogd ontwerp voor groter gebruiksgemak

Of u de iPad nu verticaal houdt om te lezen of horizontaal om games te spelen, met deze met rubber beklede hoes kunt u de iPad gemakkelijker vasthouden. Bovendien worden de behuizing, hoeken en voorkant van uw iPad beschermd. De hoes beschikt over interne kanalen om schokken te absorberen.