Glasheldere folie voor onzichtbare bescherming van het scherm

De glasheldere folie voegt een onzichtbare laag toe die het scherm van uw apparaat beschermt tegen krassen en stof. Deze folie maakt gebruik van statische aantrekkingskracht zodat de folie gemakkelijk kan worden aangebracht en verwijderd zonder dat er lijmresten achterblijven op het scherm.