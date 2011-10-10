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Niet meer leverbaar

Beschermer van het scherm

DLN1716/10

4

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Bescherm het display van uw iPad

Kristalheldere bescherming voor uw iPad Multi-Touch-scherm. De beschermer is nagenoeg onzichtbaar en vervormt het beeld niet dankzij het revolutionaire IPS-display, dat u vanuit elke hoek een helder, duidelijk en levendig beeld biedt.

Bekijk alle voordelen

met deze kristalheldere schermbeschermers

Bescherm het display van uw iPad

  • Glashelder

  • voor de iPad

Glasheldere folie voor onzichtbare bescherming van het scherm

De glasheldere folie voegt een onzichtbare laag toe die het scherm van uw apparaat beschermt tegen krassen en stof. Deze folie maakt gebruik van statische aantrekkingskracht zodat de folie gemakkelijk kan worden aangebracht en verwijderd zonder dat er lijmresten achterblijven op het scherm.

Inclusief aandrukkaart voor eenvoudig aanbrengen

Gebruik de meegeleverde aandrukkaart om eventuele luchtbellen die tijdens het aanbrengen onder de beschermende folie zijn terechtgekomen voorzichtig te verwijderen.

Statische aantrekkingskracht voor gemakkelijk aanbrengen en verwijderen

Omdat de schermbeschermer gebruikmaakt van statische aantrekkingskracht, is deze gemakkelijk aan te brengen, te verplaatsen en te verwijderen zonder dat er plakresten achterblijven op het scherm van uw apparaat.

Technische specificaties

Handleidingen en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 387 kB
  • 5 December 2023

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