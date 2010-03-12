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Niet meer leverbaar
DLN1714/10
Stijlvolle bescherming voor uw iPad
Zacht neopreen zorgt samen met een luxe lederen look voor een strakke en professionele uitstraling. Het gladde en duurzame imitatieleer heeft een zachte bekleding: dubbele bescherming voor het display zonder extra ruimtebeslag. Veilige sluiting in envelopstijl.
voor de iPad
Deze hoes is gemaakt van zacht neopreen dat elastisch maar sterk is, en uw apparaat tijdens het dragen extra bescherming biedt.
Draag het apparaat onderweg in een beschermhoes of gebruik deze in uw tas of rugzak voor extra bescherming.
Het zachte, duurzame imitatieleer heeft een zachte neopreen belijning voor dubbele bescherming zonder extra ruimte in te nemen.