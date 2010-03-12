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Niet meer leverbaar

Slanke hoes

DLN1714/10

Stijlvolle bescherming voor uw iPad

Zacht neopreen zorgt samen met een luxe lederen look voor een strakke en professionele uitstraling. Het gladde en duurzame imitatieleer heeft een zachte bekleding: dubbele bescherming voor het display zonder extra ruimtebeslag. Veilige sluiting in envelopstijl.

Bekijk alle voordelen

met een slanke, dubbellaagse hoes

Stijlvolle bescherming voor uw iPad

  • voor de iPad

Zachte hoes van neopreen voor zachte, maar optimale bescherming

Zachte hoes van neopreen voor zachte, maar optimale bescherming

Deze hoes is gemaakt van zacht neopreen dat elastisch maar sterk is, en uw apparaat tijdens het dragen extra bescherming biedt.

De draaghoes kan afzonderlijk worden gebruikt, maar past ook in uw tas

Draag het apparaat onderweg in een beschermhoes of gebruik deze in uw tas of rugzak voor extra bescherming.

Duurzaam imitatieleer met een zachte belijning aan de binnenkant

Het zachte, duurzame imitatieleer heeft een zachte neopreen belijning voor dubbele bescherming zonder extra ruimte in te nemen.

Technische specificaties

Handleidingen en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 527.5 kB
  • 2 December 2023

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