ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Foto van enkel product
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van verpakking
  • Foto van enkel product
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van verpakking

Niet meer leverbaar

USB C-hub

DLK5528C/00

USB-C 3.1 Hub uit te breiden tot Mini HUB met 5 poorten

Een veelzijdige USB-C 3.1 is uit te breiden tot 5 poorten: USB-C PD 3.0, HDMI 4K, 3 USB-A 3.0-aansluitingen met overdrachtsnelheid van 5 Gbps. Type-C maximaal uitgangsvermogen van 100 W. USB-A maximaal uitgangsvermogen van 17 W.

Bekijk alle voordelen

USB-C met uitgangsvermogen van 100 W

USB-C 3.1 Hub uit te breiden tot Mini HUB met 5 poorten

  • USB 3.1 Type-C

  • USB 3.0

  • PD3.0

Meerdere USB-C- en USB-A-poorten

Met meerdere USB-C- en USB-A-poorten kunt u uw MacBook/MacBook Pro of andere USB-C-apparaat uitbreiden en aansluiten op alle USB-apparaten die u nodig hebt terwijl u het apparaat oplaadt via een USB-C-oplader.

HDMI-uit voor digitale High Definition-video en digitale audio

HDMI-uit voor digitale High Definition-video en digitale audio

HDMI is een directe digitale verbinding voor digitale HD-video en digitale meerkanaalsaudio. HDMI levert een perfecte beeld- en geluidskwaliteit zonder enige ruis, doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden omgezet. HDMI is volledig compatibel met oude versies van DVI.

Ondersteunt gegevensoverdracht via USB 3.0

Ondersteunt snelle gegevensoverdracht van 5 Gbps via USB 3.0.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.