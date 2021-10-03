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Niet meer leverbaar
DLK5528C/00
USB-C 3.1 Hub uit te breiden tot Mini HUB met 5 poorten
Een veelzijdige USB-C 3.1 is uit te breiden tot 5 poorten: USB-C PD 3.0, HDMI 4K, 3 USB-A 3.0-aansluitingen met overdrachtsnelheid van 5 Gbps. Type-C maximaal uitgangsvermogen van 100 W. USB-A maximaal uitgangsvermogen van 17 W.
USB 3.1 Type-C
USB 3.0
PD3.0
Met meerdere USB-C- en USB-A-poorten kunt u uw MacBook/MacBook Pro of andere USB-C-apparaat uitbreiden en aansluiten op alle USB-apparaten die u nodig hebt terwijl u het apparaat oplaadt via een USB-C-oplader.
HDMI is een directe digitale verbinding voor digitale HD-video en digitale meerkanaalsaudio. HDMI levert een perfecte beeld- en geluidskwaliteit zonder enige ruis, doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden omgezet. HDMI is volledig compatibel met oude versies van DVI.
Ondersteunt snelle gegevensoverdracht van 5 Gbps via USB 3.0.
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