USB-C 3.1 Hub uit te breiden tot Mini HUB met 5 poorten

Een veelzijdige USB-C 3.1 is uit te breiden tot 5 poorten: USB-C PD 3.0, HDMI 4K, 3 USB-A 3.0-aansluitingen met overdrachtsnelheid van 5 Gbps. Type-C maximaal uitgangsvermogen van 100 W. USB-A maximaal uitgangsvermogen van 17 W.