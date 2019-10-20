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Niet meer leverbaar

Bevestiging voor auto en bureau

DLK3532Q/00

Bevestiging voor in de auto met draadloze Qi-oplaadpad

Klik uw mobiele telefoon vast. De scharnierende arm kan worden gedraaid en gekanteld.

Bekijk alle voordelen

Bevestig eenvoudig uw telefoon

Bevestiging voor in de auto met draadloze Qi-oplaadpad

  • 10W

  • Draadloos opladen met Qi

Bevestigingssysteem voor het dashboard

U kunt dit bevestigingssysteem aan het ventilatierooster van uw auto klemmen, zodat u uw apparaat veilig kunt bevestigen en er onderweg gemakkelijk bij kunt.

Snel draadloos opladen met 10 W

Voor opladen met 10 W is een Quick Charge-oplader vereist. De oplader identificeert de oplaadstandaard van uw wandoplader of contactdoos en verhoogt automatisch de oplaadsnelheid.

Apparaat is eenvoudig te bevestigen en verwijderen met één hand

Apparaat is eenvoudig te bevestigen en verwijderen met één hand dankzij de verlengbare armen

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

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