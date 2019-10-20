Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
DLK3532Q/00
Bevestiging voor in de auto met draadloze Qi-oplaadpad
Klik uw mobiele telefoon vast. De scharnierende arm kan worden gedraaid en gekanteld.
10W
Draadloos opladen met Qi
U kunt dit bevestigingssysteem aan het ventilatierooster van uw auto klemmen, zodat u uw apparaat veilig kunt bevestigen en er onderweg gemakkelijk bij kunt.
Voor opladen met 10 W is een Quick Charge-oplader vereist. De oplader identificeert de oplaadstandaard van uw wandoplader of contactdoos en verhoogt automatisch de oplaadsnelheid.
Apparaat is eenvoudig te bevestigen en verwijderen met één hand dankzij de verlengbare armen
Recensies